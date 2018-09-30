إطلاق موقع رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن محمد هلال المهيري رئيس رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز إطلاق الموقع الإلكتروني للرابطة على شبكة الإنترنت. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز، والذي عقد في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

وأكد أن الموقع يتيح للمتصفحين تجربة مميزة من حيث سهولة التصفح والوصول إلى المعلومات المحلية والعالمية والمشاركة التفاعلية والمعرفية والحصول على الخدمات التي توفرها الرابطة. كما يمكنهم الاطلاع على الأنشطة والفعاليات وأهم مبادرات الفرانشايز عالمياً. كما يتيح عملية التسجيل وتسهيل انضمام شركات الفرانشايز ذات العلامات المحلية، وحصولها على عضوية الرابطة من خلال خطوات سلسة وبسيطة.

كما أعلن أنه بمناسبة إطلاق الموقع سيتم إعفاء الشركات من رسوم العضوية لمدة عام، على أن يتم التقدم لعضوية الرابطة خلال 6 أشهر من إطلاق الموقع الجديد، مؤكداً أن هذه المبادرات ستكون بداية لكثير من المبادرات الداعمة والتشجيعية القادمة تباعاً لأعضاء الرابطة.

وأكد عارف المزكي، عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، وعضو مجلس إدارة الرابطة حرص الغرفة على تقديم كل أوجه الدعم للرابطة لتحقيق خطتها الاستراتيجية 2018-2020.

وأشار إلى أن عضوية الشركات في الرابطة من شأنها أن تسهم في تطبيقهم لأفضل الممارسات العالمية في مجال الفرنشايز في الإمارات إضافة إلى تسهيل مهمتهم في اختراق الأسواق الخارجية حيث يوجد أكثر من 40 ألف علامة تجارية بنظام الفرانشايز تسهم بنحو 3% من الناتج المحلي العالمي.

ووجه محمد المهيري الدعوة العامة لشركات الفرانشايز والعلامات المحلية لزيارة معرض الفرانشايز العالمي، الذي سيقام في دورته السادسة أبوظبي في الفترة من 16 – 17 أكتوبر بأرض المعارض بأبوظبي.