«مواصفات» تشارك في الاجتماع 41 لمنظمة آيزو

المصدر: أبوظبي- البيان

شاركت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في أعمال الاجتماع السنوي الـ41 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للتقييس «آيزو» لعام 2018، الذي عقد مؤخراً بمدينة جنيف السويسرية، للاطلاع على أبرز أنشطة وإنجازات الدول الأعضاء في مجال الجودة، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتسهيل حركة التبادل التجاري للسلع والمنتجات بين الدولة.

وشاركت الهيئة، في الفعالية التي استهدفت تبادل المعرفة وابتكار أفكار جديدة حول دور المواصفات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لضمان المواءمة بين المواصفات القياسية وأهداف التنمية المستدامة. وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 500 مشارك من نحو 163 دولة.

ترأس الوفد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وضم المهندس خلف خلف مدير إدارة المواصفات في الهيئة. وأوضح المعيني أن تواجد الهيئة في مثل هذه المحافل الدولية يشكل فرصة جيدة، للاطلاع على أحدث المنجزات التي تحققت في المنظمة، وجهود الجهات المعنية في الارتقاء بقطاع المواصفات والجودة.

ونوه المعيني بمساهمة «مواصفات» العام الماضي في مراجعة متطلبات مواصفة الآيزو المعتمدة (17025:2107) في الدولة، حيث استضفنا العام الماضي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس «آيزو»، دورة تدريبية حول مواصفة الآيزو 17025 نظمتها «الهيئة» في دبي.

والتقى الوفد الإماراتي خلال الفعالية عدداً من الوفود العربية والإقليمية والدولية المشاركة من مختلف الدول لتعزيز وتطوير العلاقات في قطاع المواصفات. وعقد عبدالله المعيني على هامش الاجتماعات لقاء مع ممثل الجمعية الأميركية للاختبار والمواد، حيث ناقش الطرفان أوجه التعاون المستقبلية المشتركة بين الجهتين وكرم الجانب الأميركي الهيئة، بمناسبة مرور عشرة أعوام على توقيع مذكرة التفاهم والشراكة والتعاون المشترك بين الجهتين.