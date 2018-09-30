«جاقار» توقّع اتفاق تعاون مع «ماستركارد»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «جاقار»، شركة إدارة الإنفاق المستقلة الأكبر على مستوى العالم، التعاون مع «ماستركارد»، لإطلاق منصة الأعمال الجديدة «تراك» المصممة لتسهيل وتحسين التعاملات التجارية العالمية.

وتستهدف منصة «تراك» سوق التعاملات العالمي المباشر بين الشركات، والذي لا يزال يعتمد على العمليات اليدوية التي تُقدر تكاليفها الإدارية بـ 500 مليار دولار سنوياً. وتعتمد المنصة على مجموعة من ابتكارات وأصول ماستركارد المتعلقة بهذا المجال، بدءاً من حلول التسديد عبر البطاقة والتحويل من حساب إلى آخر، إلى خدمات مكافحة الاحتيال وتحليل البيانات وبوابات التسديد. ورغم التطور الكبير الذي شهدته سوق مدفوعات المستهلكين خلال السنوات العشرين الماضية، فإن ما يقارب نصف التعاملات التجارية العالمية - أي 58 تريليون دولار لا يزال يتم ورقياً.