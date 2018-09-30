«كومسكوب»: منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقود مستقبل تقنيات الربط الشبكي

المصدر: دبي - البيان

أكد إيهاب كناري، نائب رئيس قطاع الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة كومسكوب أن منطقة الشرق الأوسط تقود مستقبل تقنيات الربط الشبكي، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على امتداد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على الشبكات ذات السعات الواسعة وغير المحدودة ضمن مختلف القطاعات كالرعاية الصحية، والبناء والتشييد، والسياحة والسفر، والتكنولوجيا المتقدمة، والتعليم، في الوقت الذي بات فيه المستخدمون ينتجون بيانات أكثر بكثير مما شهدته البشرية من قبل.

وتعد الألياف العصب الرئيسي لشبكات المستقبل، سواءً كان الهدف منها تحسين القدرات والسعات الشبكية، أو إيجاد طرق لاختصار زمن سرعة الاستجابة والوصول، أو إنشاء ربط شبكي.

وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغيرات كبيرة في تقنيات ببث الفيديو حسب الطلب بدولة الإمارات والمنطقة ككل. كما تقود منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عجلة الابتكار المرتبطة بمستقبل التطوير العمراني، وتعتبر كل من دبي وأبوظبي من المدن التي تسعى لتنفيذ طرق مبتكرة من أجل استثمار البيانات، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات وأنماط الحياة المرتبطة بالرعاية الصحية والأمن والأجهزة المتنقلة والتنمية الاقتصادية ومشاريع الإسكان.

من ناحية أخرى، يزدهر مجتمع الشركات الصاعدة على مستوى المنطقة في الوقت الذي يسعى فيه رواد الأعمال على ابتكار تقنيات متنقلة عربية المحتوى، من شأنها تلبية احتياجاته ومتطلباته الخاصة على مستوى قطاع التعليم والخدمات اللوجستية والتصميم والتمويل والفنون وغيرها من الصناعات.

وتقوم استراتيجية دبي على السعي لبناء أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تطوراً في العالم، مقرونةً بالعديد من المراكز الإبداعية مثل حي دبي للتصميم، ما يعمل على تعزيز عمليات التحول الرقمي عبر مختلف الصناعات والقطاعات.