«اقتصادية الشارقة» تنظم ورشة التوفيق بين الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة عمل تحت عنوان «التوفيق بين الأعمال»، والتي عقدت في المبنى الرئيسي للدائرة بالشارقة، وذلك في إطار جهودها لتوطيد العلاقات بين الشركاء التجاريين، وتسليط الضوء على بعض النماذج الناجحة للاستثمارات الحكومية والخاصة في الشارقة. شارك في الورشة عدد من رواد الأعمال والمستثمرين من قطاعات مختلفة وأصحاب رخص اعتماد.

إجراءات مبسطة

وأكدت أمل حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية أن تنظيم الورشة جاء بعد دراسة مشروع التوفيق بين الأعمال، الذي يمكن رواد الأعمال للترويج عن شركاتهم ومشاريعهم وأبحاثهم ومنتجاتهم والمساهمة في إقامة الشراكات التجارية والتواصل المستمر للمستقبل في ما بينهم، كما أوضحت أن بيئة ممارسة الأعمال في الشارقة هي من أفضل البيئات التجارية على مستوى المنطقة، وذلك بفضل الإجراءات المبسطة التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية وكل الجهات الحكومية الأخرى.

شبكة تواصل

وأكدت منتهى سالم المعلم رئيسة قسم تطوير الأعمال أن برنامج التوفيق بين الأعمال يجمع 50 من رواد الأعمال من مختلف قطاعات الأعمال في هذه الورشة، والذي يوفر الكثير من الجهد والوقت للشركاء التجاريين، كما ييسر آلية بناء شبكة تواصل احترافية من خلال برنامج واحد، ورفع دخل أصحاب المشاريع التجارية. كما يمثل فرصة للمشاركين للترويج لشركاتهم، ومشاريعهم، وأبحاثهم، ومنتجاتهم للجمهور المستهدف والمساهمة في إقامة الشراكات التجارية والاتصالات اللازمة للمستقبل، وخلق فرص استثمارية جديدة بين الأطراف المشاركة.

وتم خلال الورشة عقد جلسات حوارية بين المستثمرين ورواد الأعما،ل وذلك لتمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة في كل القطاعات الاقتصادية.