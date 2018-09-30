«دبي للاستثمار» تنجز 50 % من أعمال البناء في «تلال مردف»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دبي للاستثمار، عن إنجاز 50% من أعمال الإنشاءات في مشروع «تلال مردف»، الذي يتم تطويره من قبل شركة دبي للاستثمار العقاري التابعة لها.

ويحرز المشروع تقدماً كبيراً وفق الجدول الزمني المحدد، مع اكتمال 54% من العمل في «جناين أفنيو»، و50% في «نسايم أفنيو»، و12% في «الملتقى أفنيو».

يذكر أن «تلال مردف» الوحيد المتاح للتملك الحر في منطقة مردف حالياً، ويغطي المشروع مساحة مليون قدم مربعة، و4 ملايين قدم مربعة من المساحة المبنية، كما يضم فندقاً من فئة أربع نجوم، يوفر 116 غرفة و128 شقة فندقية ومساحات للتجزئة، إضافة إلى مستشفى يوفر 230 سريراً، ونحو 1500 شقة.

وقال عبيد محمد السلامي، مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري: «يسرنا أن نعلن عن سير أعمال البناء في مشروع «تلال مردف» وفق الموعد المحدد، مع الحرص على ضمان أعلى معايير الجودة التي يتوقعها منا سكان ومستثمرو المشروع. يعتبر تلال مردف فريد من نوعه حيث تم تعزيزه بأفضل المرافق، إضافة إلى ما يتسم به من موقع استراتيجي».