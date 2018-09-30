«تلال» تطلق تسهيلات حصرية للوسطاء العقاريين

المصدر: دبي - البيان

نظمت شركة تلال العقارية حفلاً خاصاً للوسطاء العقاريين لإطلاعهم على أحدث تطورات «مدينة تلال» في الشارقة، تخلله الكشف عن عرض خاص للوسطاء لتعزيز علاقة الشركة بشركائها من الوسطاء، إلى جانب تعزيز عمليات بيع المشروع.

وتم استعراض مستجدات المشروع، حيث تم بيع 87٪ من المرحلة الأولى للمنطقتين «ايه» و«سي»، كما تم الإعلان عن عرض خاص للوسطاء العقاريين يحصلون بموجبه على 5 % كعمولة بيع تُدفع خلال 30 يوماً عند توقيع اتفاقية بيع وشراء القسيمة، كما سيحصل الوسطاء العقاريين الذين حضروا الحدث على عمولة إضافية 2% لأية مبيعات تتم حتى انتهاء معرض ومؤتمر سيتي سكيب. وقال خليفة الشيباني، مدير عام الشركة: «إنه مشروع رائع وتعد فرصة جيدة لأي شخص يرغب في الاستثمار في سوق العقارات أو التملك وبناء منزل المستقبل في الشارقة».