«ديار للتطوير» تعين «العُقاب» لإنشاء «بيلا روز»

المصدر: دبي-البيان

أعلنت شركة «ديار للتطوير»، عن تعيين شركة العُقاب لمقاولات البناء كمقاول رئيسي لإدارة العمليات الإنشائية في مشروع «بيلا روز» السكني، ويأتي هذا الإعلان بعد أيام على إعلان الشركة عن إطلاق المشروع وتزامناً مع مشاركتها في معرض «سيتي سكيب جلوبال 2018».

وبموجب العقد الممنوح لمدة 26 شهراً والمتوقع إتمامه في ديسمبر عام 2020، بدأت شركة العُقاب لمقاولات البناء العمل مباشرةً بالعمليات الإنشائية في المشروع السكني الواقع في مجمع دبي للعلوم. وسيضم المشروع مجموعة من شقق استوديو وشققاً من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم في برج مكون من 18 طابقاً ومزود بأحدث التجهيزات، تحيط به الحديقة العامة ومناطق لعب للأطفال.

وقال المهندس خالد عبابنة، نائب الرئيس للمشاريع والشؤون التجارية: «يشكل مشروع (بيلا روز) إضافة نوعية لمحفظة الحلول العقارية التي توفرها (ديار للتطوير) للمستثمرين في القطاع العقاري في الدولة. ويأتي الإعلان عن تعيين شركة العُقاب لمقاولات البناء عقب أيام على إطلاق المشروع تأكيداً على التزامنا لتلبية الطلب المتنامي على الوحدات السكنية ذات الجودة العالية والتصميم العصري الراقي في الدولة».

يذكر أن شركة «ديار للتطوير» ستطلق باقة ترويجية خاصة على مشروع «بيلا روز» خلال مشاركتها في معرض «سيتي سكيب جلوبال 2018».