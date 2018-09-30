14 % نمو المساحات المكتبية في دبي إلى 9.2 ملايين متر «داماك»

المصدر: دبي - البيان

تواصل دبي توليد طلب قوي على المساحات المكتبية الممتازة، حيث بلغ إجمالي المعروض المكتبي في الإمارة 9.21 ملايين متر مربع من إجمالي المساحات القابلة للتأجير في النصف الأول من عام 2018، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 14٪ عن المستويات المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2014. وذلك وفقاً لبيانات جديدة صادرة عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي».

وتبرز الإضافات الأخيرة في السوق التركيز المتزايد على المساحات المكتبية من الدرجة الأولى - وهو اتجاه من المرجح أن يستمر مع التسليم المتوقع لـ 1.1 مليون متر مربع المساحات القابلة للتأجير بين الربع الثالث من 2018 و2020.

وتبين أن دبي الجنوب هي أحد أبرز مواقع العرض المستقبلي مع تمثيلها لـ 14% من إجمالي المعروض المستقبلي، وقد يعود ذلك إلى قربها من موقع إقامة إكسبو 2020، الذي من المتوقع أن يجتذب 25 مليون زائر إلى المنطقة على مدى فترة إقامته الممتدة ستة أشهر. وتشمل المواقع الرئيسية الأخرى شارع الشيخ زايد (11%)، مرتفعات البرشاء /‏ مدينة دبي للإعلام (12%)، واحة دبي للسيليكون (10%)، ومركز دبي المالي العالمي (8%).

وبحسب الدراسة، يقدر متوسط مستويات الإشغال لمساحات المكاتب من الدرجة الأولى في جميع أنحاء الإمارة 90٪. في حين انخفض عدد المباني التي تتيح ملكية مجزأة من 73٪ في عام 2014 إلى 36٪ هذا العام.

وقال سايمون تاونسيند، رئيس الاستشارات الاستراتيجية في سي بي آر إي الشرق الأوسط: «تسلط هذه الأرقام الضوء على الطلب المستمر على المباني المفردة الملكية. ولا يزال الاتجاه قوياً تجاه المكاتب عالية الجودة مع مرافق الراحة التي تتضمن الاستدامة وكفاءة الطاقة، وتعزيز الصحة في مكان العمل. وشهدنا استعداداً متنامياً بين المستأجرين للتوقيع على عقود إيجار لمدة من خمس إلى عشر سنوات لتأمين المساحات الجيدة، كما أن التشريعات الأخيرة بشأن منح الأجانب ملكية للشركات بنسبة 100٪ في الإمارات كان لها دور إيجابي على سوق العقارات التجارية: ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في أعقاب معرض إكسبو 2020 الذي سيزيد من جاذبية دبي كمركز إقليمي وعالمي للأعمال».

ووفقًا للأرقام الصادرة بلغ إجمالي المعروض السكني في دبي 516 ألف وحدة سكنية خلال النصف الأول، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تم تسليم ما معدله 20 ألف وحدة في السنة. ولا يزال زخم النمو قويًا ما يقرب من 130 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء حاليا -من المحتمل دخولها السوق بين 2018 إلى 2020. وتشمل أفضل خمسة مواقع للمعروض المستقبلي كلاً من دبي لاند، ومدينة محمد بن راشد، وميناء دبي كريك، ودائرة/‏مثلث قرية جميرا، ودبي الجنوب.