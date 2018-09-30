«دبي مارينا» و«بحيرات جميرا» تسجل أعلى معدلات البحث عن شقق عبر «دوبيزل»

المصدر: دبي - البيان

كشفت دوبيزل العقارية -منصة العقارات الإلكترونية- عن تقرير جديد يكشف عن المُجمّعات التي استقطبت أعلى معدلات البحث عن الوحدات المعروضة للبيع في دبي، مع مقارنة الأسعار خلال الأرباع الثلاثة الأولى لـ 2018 بالفترة ذاتها من 2017، وذلك ضمن أكثر من 130 ألف عقار للبيع والإيجار على الموقع، الذي يسجل 100 ألف زيارة يومياً.

ويُشير التقرير إلى أنّ المُجمّعات التي شهدت أعلى معدلات البحث عن الفلل المعروضة للبيع منذ بداية العام وحتى الآن، هي ذا فيلا (23 %)، والمرابع العربية (21 %)، ونخلة جميرا (20 %)، وأكويا أكسجين (18%)، ومشروع مُدن (17 %). ويأتي دخول نخلة جميرا إلى قائمة مُجمّعات الفلل الخمس الأكثر بحثاً لعام 2018، تأكيداً على أنّ انخفاض الأسعار يُشجع عدداً أكبر من السكان على التفكير في المُجمّعات الراقية. كما ضمّت القائمة هذا العام، مشروع مُدن الجديد في دبي لاند.

وعند تفحّص أسعار بيع الفلل خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري في المُجمّعات السكنيّة ذات الشعبية العالية، ومقارنتها مع الفترة ذاتها من العام المنصرم، تستنتج دوبيزل العقارية، بلوغ السعر الوسطي للفيلا المكوّنة من ثلاث إلى خمس غرف نوم في المرابع العربية، 1,082 درهماً للقدم المُربّعة، ما يُمثل انخفاضاً بواقع 5 % قياساً بـ 2017.

وأشار التقرير إلى أنّ المُجمّعات السكنية التي شهدت أعلى معدلات البحث عن الشقق المعروضة للبيع منذ بداية العام، هي دبي مارينا (36 %)، وأبراج بحيرات جميرا (21 %)، وقرية جميرا الدائرية (17 %)، وداون تاون دبي (13 %)، والخليج التجاري (12 %).

وحافظت دبي مارينا على مكانتها نسبياً، فلم تُسجل سوى انخفاض طفيف في الأسعار قدره 1 %، ضمن فئة الشقق بغرفة إلى ثلاث غرف نوم.

ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب على الشقق بثلاث غرف نوم، الذي رفع أسعار بيعها بنسبة 5 %، ليبلغ متوسط السعر 1,647 درهماً عن القدم المُربّعة في الربع الثالث 2018، في حين سجلت الشقق بغرفة نوم وغرفتي نوم في المنطقة ذاتها، انخفاضاً بنسبة 3 و4 % على التوالي.

ومن جهتها، حافظت منطقة وسط مدينة دبي، على مكانتها كواحدة من أعلى الوجهات قيمة للشقق، بمتوسط سعر يبلغ 2,088 درهماً للقدم المُربّعة. غير أنّ الأسعار انخفضت بنسبة 12 %، قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي.