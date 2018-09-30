«ميرال» تطرح 39 قطعة أرض متنوعة في «ياس باي»

المصدر: أبوظبي-البيان

طرحت شركة «ميرال»، قطع أراضٍ جاهزة للبيع ضمن جزيرة ياس في أبوظبي، وتضم الأراضي 35 وحدة للأبنية السكنية ووحدتين للبيع بالتجزئة ووحدتين للمدارس، وتُعتبر جزءاً مهماً من مشروع «ياس باي» متعدد الاستخدامات البالغة مساحته 14 مليون قدم مربعة، للارتقاء بالطرف الجنوبي من الجزيرة، كما يضم «ياس باي» منطقة للتسلية والترفيه على الواجهة البحرية ومنطقة إعلامية تحتضن المقر الجديد لـ twofour54.

وتلتزم «ميرال» بتطوير جزيرة ياس لاستقطاب 48 مليون زائر بحلول 2022، وتستثمر 4 مليارات درهم لتطوير الواجهة البحرية والمنطقة الترفيهية من المشروع الذي رُصدت له 12 مليار درهم.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي للشركة: «نفتح المجال لمطورين آخرين للاستثمار في هذه المنطقة الرئيسية من أبوظبي. وتعتبر الأراضي المطروحة جزءاً من منطقة متعددة الاستخدامات تقدم مفهوماً جذاباً يكمل البنية التحتية العالمية التي تحتضنها الجزيرة».

وتم إنجاز أكثر من 65% من البنية التحتية لمشروع «ياس باي».