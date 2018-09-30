وفد هندي يزور الإمارات للترويج لقطاع العقارات

المصدر: دبي - البيان

‏زار وفد من نخبة مطوري قطاع العقارات بقيادة الدكتور نيرانجان هيرانانداني رئيس المجلس الوطني للتنمية العقارية الهندية، ‏دولة الإمارات لاستعراض الفرص الاستثمارية بقطاع العقارات في الهند.

وأكد هيرانانداني الآثار الإيجابية للإصلاحات السياسية والاهتمام بتوفير بيئة تنظيمية سليمة وزيادة الشفافية والمساءلة والالتزام بقانون التنظيم والتشريعات العقاري الجديد لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق العقارات الهندية.

وتشير التقارير الإعلامية الأخيرة إلى أن استثمارات الهنود المغتربين في العقارات الهندية قد تضاعفت - من 5 مليارات دولار في عام 2014 إلى 10.2 مليارات دولار في 2018.

وتوقع أن تصل قيمة سوق العقارات الهندي إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2020.