«داماك» تطلق عروض تمويل لمشروعاتها العقارية

المصدر: دبي - البيان

تستعرض شركة «داماك العقارية»، محفظتها الواسعة من العقارات الفاخرة خلال مشاركتها في الدورة الـ17 من معرض «سيتي سكيب جلوبال 2018»، والتي ستنعقد من 2-4 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتسلّط الشركة من خلال جناحها رقم S310 في المعرض الضوء على مجموعتها الواسعة من العقارات بما يشمل الفلل والشقق الفاخرة، والشقق والفلل الفندقية، والشقق الفندقية متكاملة الخدمات. كما سيتم الإطلاق الحصري لمشروع فيورا السكني في مجتمع غولف فيردي المذهل الذي تزيّنه مناظر طبيعية ساحرة وسط منطقة دبي لاند. ويشمل المشروع شققاً رحبة فسيحة تتيح للقاطنين الوصول بسهولةٍ إلى حدائق ومساحات خضراء مترامية، ومجموعة متنوعة من متاجر التجزئة والمرافق ذات مستوى عالمي. وتتوافر شقق المشروع حصرياً بسعر يبدأ من 399 ألف درهم، مع دفعة حجز أولية منخفضة، وخطة سداد ميسرة لمدة 5 سنوات.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول الشركة: «يسعدنا المشاركة مجدداً في معرض سيتي سكيب جلوبال 2018، ونتوقع تحقيق نتائج إيجابية وواعدة خلال مشاركتنا لهذا العام، وخصوصاً أن سوق العقارات في دبي تواصل الحفاظ على مكانتها المرموقة كواحدةٍ من أكثر الأسواق جاذبيةً للمستثمرين العالميين. وقد ساهمت المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها حكومة دبي في تعزيز توجهات وثقة المستثمرين بمقوّمات هذه السوق، ولا سيما بعد تطبيق نظام تأشيرات الإقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين، ومنحهم إمكانية التملّك الكامل بنسبة 100٪».

وأضاف: «نعتزم من مشاركتنا في المعرض تحقيق ذات النتائج المذهلة التي سجلناها العام الماضي من حيث بيع عقاراتنا الفاخرة للمستثمرين المحتملين، بالإضافة إلى تقديم باقةٍ من العروض الترويجية المتميّزة. ونتوقع أن نشهد هذا العام زخماً كبيراً من جانب المستثمرين خلال حضورنا في المعرض لهذا العام. ونثق بأن هذا الحدث المرموق سيتيح لنا تعريف المستثمرين وشركات العقارات الأخرى في المنطقة بمحفظة عروضنا العقارية المتنامية؛ كما سيوفر منصة رائعة تتيح لنا تبادل المعارف والخبرات والتواصل مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين».

وخلال النصف الأول من عام 2018، نجحت «داماك» بتسليم 21,700 منزلٍ؛ وهي أيضاً تمتلك محفظة مشاريع تضم ما يزيد على 40 ألف وحدة تخضع لمراحل مختلفة من عمليات التخطيط والإنشاء والتطوير.

وتشتمل المشاريع المتاحة للمستثمرين حالياً على داماك هيلز هو عبارة من مجتمعٍ سكني مزوّد ببوابات خاصة يمتد على مساحة 42 مليون قدم مربعة، وراديسون دبي داماك هيلز وهو عبارة عن فندقٍ راق يوفر إطلالات خلّابة على ملعب ترامب إنترناشيونال غولف كلوب دبي، ومجمّع تاون هاوس في ذا بارك ريزيدنس الذي يتضمّن شقق تاونهاوس، وداماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس دبي وهو فندق ومجمع سكني يقع في قلب منطقة البرج العصرية بدبي. وسيضم هذا المشروع، المؤلف من 4 أبراج، شققاً فندقية ومساكن متكاملة، وريفا ريزيدنسيس في منطقة الخليج التجاري.

كما تضم المشاريع فلل جست كافالي وهي مجموعة من الفلل العصرية والأنيقة التي تقع ضمن مشروع أكويا أكسجين الفاخر، وداماك هايتس وهو برج سكني حائز العديد من الجوائز ويتألف من 84 طابقاً، وفيورا ضمن مجتمع غولف فيردي، وبرج داماك تور ناين إلمز، لندن ويمثل أبرز مشاريع داماك العالمية خارج منطقة الشرق الأوسط، ويمتاز البرج الذي يتكون من 50 طابقاً بموقعه المتميز على الضفة الجنوبية لنهر تايمز في العاصمة لندن.