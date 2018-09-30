صندوق خليفة يدعم ريادة الأعمال بين المواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع ملتقى «تواصل» بدورته الثانية هذا العام، في دبي، بالتنسيق مع «مؤسسة محمد بن راشد لتنمیة المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وبحضور أعضاء الصندوق، ونخبة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركة واسعة من قبل عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية.

يأتي الملتقى ضمن سلسلة المبادرات النوعية التي يقوم بها الصندوق من أجل تعزيز وإثراء ثقافة ريادة الأعمال في أوساط المواطنين، وتنمية روح الريادة والابتكار والتميز ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وتخلل الملتقى جلسات نقاشية وعروض تقديمية للمشاريع الناشئة، الممولة من الصندوق، تهدف إلى تعزيز شبكة العلاقات وتبادل الخبرات والأفكار وبالتالي تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها في ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني الآخذ بالنمو، في حين قامت الشركات بعرض خبراتها ونجاحاتها أمام المشاركين، بما يعزز التواصل ويساهم في بناء مجتمع قوامه التميز وريادة الأعمال والابتكار.

وقال عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، خلال كلمته التي ألقاها في الملتقى: «نحرص في صندوق خليفة على مساعدة رواد الأعمال على بناء علاقات تجارية مع مختلف المؤسسات من داخل وخارج الدولة، بما يعزز شبكة علاقاتهم ويدعم وصول مشاريعهم إلى مراحل متقدمة، لتكمل مسيرتها نحو الريادة انطلاقاً من رؤيتنا في تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو، وعملاً باستراتيجية الصندوق القائمة على بث روح الريادة والإبداع في أوساط المجتمع، وتهيئة بيئة مناسبة لنجاح واستمرارية تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمولها الصندوق».

وشدد على ضرورة التكاتف والتعاون بين مختلف الجهات لمواصلة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرفع من الكفاءة الإدارية والفنية لأصحاب المشاريع القائمة، مؤكداً ضرورة متابعة الجهود المبذولة في سبيل إثراء المعرفة لدى أصحاب المشاريع المدعومة من الصندوق، وتعزيز خبراتهم، وتنمية قدراتهم، والاستماع إلى آرائهم والتعرف على المشكلات التي تواجههم في عملهم، والتعاون معهم لإيجاد الحلول الأمثل.

تضمن الملتقى عروضاً تقديمية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي يمولها ويدعمها الصندوق، تناولت مختلف المواضيع والقطاعات، حيث قدمت شركة «أدنوك» عرضاً عرّفت من خلاله الموردين باستراتيجية تعزيز القيمة المحلية المضافة وكيفية اعتماد مساهماتهم، والمراجعة والتحقق من أدائهم في هذا المجال، فضلاً عن تطوير المهارات اللازمة ورفع مستوى الوعي وروح الابتكار. وشمل العرض تحديد فئات المناقصات التي يمكن أن تقتصر المشاركة فيها على الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير رؤية واضحة حول مصاريف أدنوك المستقبلية لتحفيز وتشجيع الموردين على تعزيز استثماراتهم المحلية.

من جهته، قام مكتب إكسبو دبي 2020 باستعراض أهمية السوق الإلكتروني وميزاته من حيث توفير منصة مجانية للترويج لفرص التعاقد، والوصول إلى قاعدة موردين محليين ودوليين، مما يسهل أيضاً على المستهلك عمليات الشراء والمجهود الذي يبذله في عمليات البحث عن المنتج أو الخدمة في السوق التقليدية.

كما تضمن العرض لمحة عامة عن الحدث، وتعريفاً بتاريخ معارض إكسبو الدولية، فضلاً عن شرح مفصّل لأهداف «إكسبو 2020 دبي» وموقعه الجغرافي، وكيفية سير العمل في الإنشاءات الخاصة به. من جهتها قامت شركة «الإمارات لتموين الطائرات» بإطلاع المشاركين في الملتقى، على إجراءات ومتطلبات الشركة وطرق الاستفادة من خدماتها وخدمات المشتريات.

عروض تقديمية

قدّم أصحاب المشاريع المدعومة من صندوق خليفة عروضاً تقديمية تناولت مشاريعهم الخاصة والخدمات التي يقدمونها متطرّقين إلى أهمية تقديم خدمات مبتكرة ترتكز على الابتكار والإبداع، وتعتمد أحدث التقنيات المتطورة التي ترتكز على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وغيرها مؤكدين خلال العروض أهمية الدعم الذي قدمه ولا يزال يقدمه صندوق خليفة لهم، في سبيل تعزيز مشاريعهم وضمان نموها ونجاحها، انطلاقاً من رسالته الواضحة في دعم ثقافة الريادة والمبادرة، وتشجيع الابتكار والنمو المستدام والمساهمة في التطور الاجتماعي والاقتصادي للدولة.