«الاتحادية للضرائب» تُعرّف بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت الهيئة الاتحادية للضرائب في عجمان جلسة توعوية لتجار التجزئة في المناطق الشمالية وممثلي القطاع الخاص حول الآليات والإجراءات الإلكترونية المبسطة الخاصة بالتسجيل في النظام الرقمي، لرد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم، بالتعاون مع غرف التجارة في الإمارات المعنية.

وكشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الاتفاقيات المبرمة مع تجار التجزئة للتسجيل في النظام، بهدف تجهيزهم بالتقنيات الخاصة بنظام رد الضريبة للسياح والربط بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية، مؤكدة أنه سيتم توفير مكاتب لرد الضريبة للسياح في مواقع مختلفة.

وأضافت أنه سيتم تحديد الضرائب القابلة للرد بدقة، والحصول على المبالغ المسددة من خلال نظام إلكتروني يعد الأحدث من نوعه في هذا المجال.

خطة شاملة

وأرجع خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب ارتفاع الإقبال على التسجيل إلى تفاعل قطاعات الأعمال المعنيين بتطبيق النظام الجديد مع الخطة الشاملة، التي بدأت الهيئة في تنفيذها للتعريف بالنظام وخطوات التسجيل به وشروط التسجيل من خلال برامج تعريفية عبر الموقع الرسمي للهيئة ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، حيث تم عقد لقاءات موسعة مع ممثلي شركات التجزئة ومنافذ البيع والمحلات التجارية في كل إمارات الدولة في إطار التواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال، بهدف التعريف بشروط وخطوات التسجيل في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

وأشار إلى أن الهيئة تعتزم عقد لقاءات مستمرة خلال المرحلة المقبلة بعد أن عقدت جلسات تعريفية بهذا الشأن خلال الفترة الماضية في مختلف إمارات الدولة لتوفير الفرصة لأكبر عدد من شركات التجزئة المعنية للتعرف على النظام الجديد.

وتشهد اللقاءات وورش العمل التي تنظمها الهيئة، بالتعاون مع الشركة المشغلة لنظام رد الضريبة للسياح نجاحاً ملحوظاً واستجابة كبيرة من قطاعات الأعمال في الإمارات حيث يتم تقديم عروض توضيحية حول النظام والإجابة عن كل استفسارات ممثلي قطاعات الأعمال.