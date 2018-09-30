«هيئة الأوراق» تشارك في أسبوع المستثمر العالمي 2018 لدعم الثقافة المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك هيئة الأوراق المالية والسلع في فعاليات «أسبوع المستثمر العالمي 2018».

وقال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة إن «هيئة الأوراق - باعتبارها عضواً فاعلاً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أيوسكو «IOSCO» تلقّت دعوة المنظمة للمشاركة في مبادرة أسبوع المستثمر العالمي «World Investor Week» التي تنطلق فعالياتها على مدى الأسبوع الأول من أكتوبر، ويشارك في المبادرة هيئات وجهات رقابية تمثل 70 دولة أعضاء في المنظمة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة المستثمرين على الصعيد العالمي والحفاظ على حقوقهم عبر تضافر جهود كافة الجهات المشرفة على قطاع الأوراق المالية والسلع في الدول الأعضاء في المنظمة وتوظيف مختلف وسائل الاتصال والقنوات الإعلامية والوسائط الرقمية لتعزيز الثقافة الاستثمارية والتعريف بالدور المنوط بالهيئات الرقابية والأسواق المالية في حماية المستثمرين».

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن «فعاليات «أسبوع المستثمر العالمي» ستقام في كل من أبوظبي ودبي، وتتضمن حلقة نقاشية عن «دور أطراف السوق المالي في تحفيز أداء الاستثماري» وتنعقد بحضور مسؤولي الأسواق المالية بالدولة وخبراء ومحللين ماليين ووسطاء ومستثمرين وأكاديميين وإعلاميين ومتخصصين في تشريعات الأسواق المالية، وندوات توعية تنظم لطلبة الجامعات، وجولات ميدانية يقوم بها طلاب المدارس لقاعات التداول بسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وتخصيص أيام لتوعية المستثمرات في الأسواق المالية، وتعريف الفتيات بأهمية السوق المالي ومكوناته التنظيمية، وكذا تكثيف الحملات والأنشطة التوعوية بما في ذلك مسابقة توعية على شبكات التواصل الاجتماعي وفقرات توعية يومية بالصحف والفضائيات خلال فترة المبادرة من 1 إلى 8 أكتوبر في الوقت ذاته وفي كافة الدول المشاركة.

ونوه الدكتور عبيد الزعابي إلى أن «الهيئة تتطلع لإنجاح هذا الحدث العالمي بما يسهم في تعزيز صورة ومكانة دولة الإمارات كأحد أهم المراكز المالية في المنطقة والعالم وبما يتفق مع رؤية الإمارات بأن نكون ضمن الأفضل عالمياً».

ولفت إلى أن «فعاليات الأسبوع تم تصميمها بحيث يكون من شأنها تعزيز مهارات ومعارف المتداولين في السوق المالي بما يسهم في تحقيق أداء أفضل بالأسواق».