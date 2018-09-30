«أبوظبي الإسلامي» يحصد أفضل مصرف إسلامي رقمي في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة «أفضل مصرف إسلامي رقمي» في دولة الإمارات للعام الثاني من مجلة «جلوبال فاينانس».

وتم اختيار المصرف للفوز بالجائزة من قبل لجنة من الخبراء العالميين في قطاع الخدمات المالية، تقديراً لاستراتيجيته الرقمية المبتكرة وتنوُّعِ خدماته الرقمية فضلاً عن ريادته على مستوى القطاع في مجال الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية.

وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لدى المصرف : «يمثل حصولنا على جائزة أفضل مصرف إسلامي رقمي في الإمارات بمثابة شهادة تقدير للعمل الرائع الذي قام به فريقنا المتخصص بالابتكار الرقمي خلال السنوات الماضية. وسيواصل المصرف التزامه بتطوير منتجات وخدمات مبتكرة لتمكين عملائه من إجراء معاملاتهم بسرعة.