إقبال غير مسبوق على باقات القرية العالمية لكبار الشخصيات

المصدر: البيان الالكتروني

مع بدء العد التنازلي لإنطلاق الموسم الثالث والعشرين، أعلنت القرية العالمية، واحدة من أضخم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن نفاد باقات كبار الشخصيات المخصصة للبيع في مركز مبيعاتها خلال الساعات الأولى من طرحها، وذلك نظراً لكون الكمية محدودة مقارنةً بأعداد الضيوف والطلب الكبير عليها.

وقد شهدت الباقات منذ اللحظات الأولى لطرحها إقبالا منقطع النظير من قبل الآلاف من العائلات والضيوف، الذين توافدوا على القرية العالمية لشرائها. وبلغ العدد الإجمالي لباقات كبار الشخصيات التي بيعت في مركز المبيعات أكثر من 3,000 باقة من مجمل عدد الباقات المخصصة لهذا الموسم، وحصل عليها ما يزيد على 2,000 ضيف خلال ساعات قليلة من إنطلاق المبيعات.

وقد حرصت القرية العالمية على تطوير الباقات لهذا الموسم بفئاتها المختلفة لتتضمن المزيد من الامتيازات الحصرية والقيمة الإضافية لحامليها مع الحفاظ على تقديمها بنفس أسعار الموسم الماضي، الأمر الذي إنعكس بالإقبال الهائل على شراء الباقات لتنفذ الكمية المحددة في ظرف ساعات مقارنةً بأربعة أيام في الموسم الثاني والعشرين.

ونظراً للإقبال الكبير على شراء الباقات، وحرص الوجهة على توفيرها لأكبر عدد ممكن من العائلات، إضافةً إلى جهودها في منع الإحتكار، قامت القرية العالمية بتحديد عدد الباقات التي يمكن للشخص الواحد الحصول عليها ليكون باقتان كحد أقصى بإستخدام بطاقة الهوية الإماراتية الشخصية.

جدير بالذكر، أنه قد تم تخصيص 1,200 باقة للبيع من خلال الموقع الإلكتروني للقرية العالمية بهدف تسهيل عملية الشراء على الضيوف وضمان وصولها لأكبر عدد ممكن منهم مع توفير خدمة التوصيل لأي مكان في الدولة، والتي تم إطلاقها بعد نفاذ الكمية من مركز المبيعات.

ويعكس هذا الإقبال النجاح الكبير الذي تشهده القرية العالمية بعد أن استقطبت ما يزيد على 6 ملايين ضيف في موسمها الثاني والعشرين، والذي أسدلت الستار عليه في أبريل الماضي، ويؤكد الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الوجهة في الدولة حيث ينتظرها الملايين في كل موسم للإستمتاع بمختلف التجارب الثقافية والترفيهية العالمية التي تنفرد بها، ما جعلها الوجهة الترفيهية الأولى في الإمارات بحسب تقرير "يوجوف" لتصنيف العلامات التجارية لعام 2018.

من جهة أخرى، تطرح القرية العالمية مع إنطلاق الموسم الباقات العائلية مجدداً مع امتيازات وتسهيلات بقيمة مضافة وخصومات متميزة. حيث تقوم القرية العالمية في كل موسم بدراسة أهم المحطات في رحلة الضيوف وتصميم باقات توفر لهم تسهيلات منذ لحظة الوصول إلى موقع القرية العالمية وحتى الإنتهاء من الزيارة. وستكون الباقات العائلية متوفرة في مجموعة من نقاط البيع المختلفة في الدولة للتسهيل على الضيوف وإثراء تجربتهم.

وتستعد القرية العالمية حالياً لانطلاق الموسم الثالث والعشرين المليء بالمفاجئات والفعاليات الثقافية والترفيهية ابتداءً من 30 أكتوبر 2018 وتستمر فعالياته لغاية 6 أبريل 2019، على مدى 159 يوماً حافلاً بالتشويق والمتعة، ويمكن الاستمتاع باستخدام محتويات باقات كبار الشخصيات طوال فترة تشغيل الموسم.