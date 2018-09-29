فنادق دبي تواصل تعزيز طاقتها الاستيعابية

المصدر: دبي – لؤي عبدالله ــ غرافيك: حسام الحوراني

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واصل القطاع السياحي في دبي تنفيذ خطته التوسعية على صعيد الطاقة الاستيعابية، من خلال دخول العديد من الغرف الفندقية للسوق بدعم من ضخ استثمارات ضخمة في تطوير المنشآت الفندقية من مختلف الفئات.

111.3

ألف غرفة فندقية في دبي مع نهاية يوليو الماضي

700

فندق ومنشأة للشقق الفندقية في دبي بنمو 3%

36.6

ألف غرفة فندقية في 107 فنادق في دبي من فئة 5 نجوم

131

منشأة للشقق الفندقية في دبي من الفئات المتوسطة

21.76

ألف غرفة فندقية من فئات نجمة إلى 3 نجوم تشكل 20% من مجمل عدد الغرف في دبي

6 %

نمو عدد الغرف الفندقية في دبي خلال أول 7 أشهر من العام الجاري

65

منشأة للشقق الفندقية الفاخرة تضم 10 آلاف شقة

25 %

حصة فنادق 4 نجوم من مجمل عدد الغرف الفندقية في دبي