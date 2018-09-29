الأجانب والمؤسسات يعززون مشترياتهم من الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كثّف الأجانب والمؤسسات مشترياتهم في أسواق الأسهم المحلية بصافي استثمار شرائي 417 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص مع بلوغ الأسهم مستويات سعرية جاذبة وهو ما دفعهم لبناء مراكز مالية جديدة خصوصاً في ظل قوة الاقتصاد الوطني.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، انفرد المستثمرون الأجانب بالشراء بصافي استثمار 232 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 232 مليون درهم، منها 10.76 ملايين للعرب و161 مليوناً للمواطنين و60 مليوناً للخليجيين.

وعمدت المحافظ الاستثمارية إلى الشراء بصافي استثمار 185 مليون درهم منها 98.27 مليوناً في أبوظبي، و86.45 مليوناً في دبي. وفي سوق دبي مال المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 97.78 مليون درهم في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 97.78 مليون درهم. وفي سوق العاصمة وصل صافي استثمارات الأجانب 134 مليون درهم كمحصلة شراء في مقابل صافي استثمار للعرب والخليجيين والمواطنين بنحو 134 مليون درهم محصلة بيع.