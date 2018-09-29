«أديا» يستبعد المشاركة في حقوق إصدار «آي إل أند إف إس»

المصدر: دبي - سيد صالح

بات من غير المرجح أن يشارك جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» في أي حقوق إصدار أسهم لشركة «إنفراستركتشر ليزينغ أند فاينينشيال سرفيسيز» الهندية التي يقع مقرها الرئيس في مدينة «مومباي»، المعروفة اختصاراً باسم «آي إل أند إف إس»، بحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» وصحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت «بلومبيرغ» أيضاً بأن مسؤولي «آي إل أند إف إس» سيجتمعون بالمساهمين اليوم لتقديم اقتراح بطرح حقوق إصدار أسهم، وذلك لغرض تجميع مبلغ 45 مليار روبية. ويمتلك «أديا» حصة تبلغ 12.56% في «آي إل أند إف إس»، التي تتخصص في تأجير البنى التحتية وتقديم الخدمات المالية.