سلطان الجابر يلتقي مؤسس «بلومبرغ» في نيويورك

المصدر: نيويورك - البيان

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، مع مايكل بلومبرغ، مؤسس شركة بلومبرغ ومؤسسة بلومبرغ الخيرية في مقر شركة بلومبرغ في نيويورك بعد اختتام منتدى الأعمال العالمي.

ويعتبر معالي الدكتور سلطان الجابر واحداً من 11 من الشركاء المؤسسين لمنتدى الاقتصاد الجديد، الذي سيستضيفه مايكل بلومبرغ في سنغافورة في الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر 2018.

وسيشارك في المنتدى أكثر من 400 من قادة العالم وخبراء ورجال الأعمال البارزين وسيركز على تطوير الحلول التي يقودها القطاع الخاص استجابة للمخاطر والفرص الناشئة عن عالم يمر بمرحلة انتقالية، والتي تقودها الصين والهند على نحو متزايد، فضلاً عن القوى الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.