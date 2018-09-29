«جلفود» يعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية

المصدر: دبي - البيان

يعود «جلفود للتصنيع»، المعرض الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط في قطاع معالجة الأغذية والمشروبات، بنسخته الخامسة ليسلّط الضوء على آخر التطورات التكنولوجية العالمية الرائدة، والتي من شأنها تغيير مشهد قطاعي معالجة الأغذية والتوريد في المنطقة، وذلك بالتزامن مع السعي الحثيث لهذين القطاعين لتلبية المتطلبات المستمرة للعملاء، فضلاً عن النهوض بمعدلات الكفاءة والتنافسية في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وسيحتضن المعرض - المزمع عقده في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 6 إلى 8 نوفمبر المقبل - أحدث الابتكارات التي تتنوع من أنظمة النقل متناهية الصغر المخصصة للعمليات في المساحات الصغيرة، وآلات الفرز المعتمدة على الحساسات وأنظمة التحليل المتكاملة للعمليات التالية للحصاد، وصولاً إلى أنظمة الإنتاج المُحسنة وحلول الأتمتة الرقمية.

ابتكارات

ونجح معرض «جلفود للتصنيع» بالارتقاء بمكانته إلى مستويات استثنائية جعلت منه مركز ابتكار عالمياً رائداً متخصصاً بقطاع الأغذية والمشروبات. وسيضم المعرض نخبة مميزة من أهم الابتكارات التكنولوجية من كل أنحاء العالم، بما فيها الحضور الأول في المنطقة لشركة «جورج بي. ألكساندريس» اليونانية المصنعة لأحزمة النقل الصغيرة، إلى جانب حضور شركة «تومرا» النرويجية الرائدة في مجال تكنولوجيا الحساسات، وشركة «إيشيدا» اليابانية العملاقة، وشركة «سيمنز» الألمانية الرائدة عالمياً في مجال تزويد الحلول التكنولوجية.

وبهذا الصدد، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: «تركز دورة العام الجاري من معرض «جلفود للتصنيع» على مستقبل صناعة الغذاء، وتولي أهمية استثنائية للابتكار وتقنيات تصنيع ومعالجة الغذاء المستقبلية، وسيظهر ذلك جلياً من خلال فعاليات المعرض».

زوار

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 35 ألف زائر، سيحظون بفرصة الاطلاع على أهم الابتكارات التكنولوجية العالمية تحت سقف واحد، والتي يقدمها أكثر من 1600 جهة عارضة من 60 بلداً حول العالم. ويُذكر أن من أبرز العارضين شركة الابتكار التكنولوجي النرويجية (تومرا)، والتي تحرص على تسخير التكنولوجيا الحديثة بغرض التعامل مع أهم التحديات التي تواجه قطاع معالجة الأغذية في الوقت الجاري.

وستقوم «تومرا» خلال المعرض بتقديم عرض حي لأحدث آلات الفرز المعتمدة على الحساسات «تورما 5B» والمُخصصة لقطاعات معالجة الخضار والبطاطس. وينطوي جهاز الفرز على تكنولوجيا ذكية مزودة بنظام مراقبة شامل، الأمر الذي من شأنه الحد من هدر المنتجات النهائية بكفاءة أعلى 3 مرات من الأنظمة السابقة.

وقال بيورن فايتس، مدير التسويق العالمي لقسم الأغذية لدى شركة «تومرا»: «لا تقتصر فوائد التطورات التكنولوجية على تعزيز كمية الأغذية المتاحة فحسب، بل تتعداها لتسهم في المحافظة على مستويات الجودة العالية المتوقعة من قبل المستهلكين، والذين يبدون اهتماماً متزايداً بنوعية المنتجات التي يشترونها وبمستويات الحماية التي تقدمها العلامات التجارية. ونشهد في الوقت الجاري حاجة عالمية للوصول إلى مستويات أعلى من سلامة الأغذية واعتماد أنظمة تتبع أكثر فاعلية.».