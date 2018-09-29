المصدر: دبي - البيان

أُسدل الستار على فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرض الإضاءة في الشرق الأوسط 2018، حيث زار المعرض 5469 زائراً من 74 دولة، وشارك به 333 عارضاً من 30 دولة في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

واختتم الحدث بحفل توزيع الجوائز الذي يكرّم الأفضل في تصميم وتكنولوجيا الإضاءة العالمية، حيث تنافس 53 مرشحاً على سبع فئات للمشاريع وست فئات للمنتجات، تم اختيارهم من أكثر من 230 مشاركة في 2018.

ومن بين الفائزين الكبار كانت ثريا صرح زايد المؤسس في أبوظبي، التي فازت بجائزتي أفضل مشروع إضاءة خارجية وعامة خلال العام، وأفضل مشروع إضاءة مبتكرة لهذا العام.

وفاز مشروع «لا بيرل من دراغون»، بجائزة أفضل مشروع إضاءة ترفيهية لهذا العام.