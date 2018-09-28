دبي تتصدر المنطقة في التمويل الأخضر وتقفز 3 مراكز عالمياً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تصدرت دبي المنطقة وارتفع ترتيبها 3 مراكز عالمياً على مؤشر التمويل الأخضر الصادر عن مؤسسة زي ين الصينية البحثية، بالتعاون مع مؤسستي مافا وفاينانس واتش، للعام الجاري.

وحازت دبي المركز الثالث عالمياً في فئة العمق الفرعية، بعد كل من قوانغتشو وواشنطن العاصمة، متقدمة على كل من بوسطن وروما وهونغ كونغ ونيويورك، رغم أن الإمارة احتلت المركز 33 عالمياً من حيث الترتيب العام، مقابل الترتيب 36 في المؤشر السابق.

وحصلت دبي على 377 نقطة في التقدير العام. ومن حيث جودة التمويل الأخضر تقدمت دبي أيضاً 3 مراكز مقارنة بالمؤشر السابق، وحصلت على 388 نقطة في تقديرها العام، لتأتي في الترتيب 38 عالمياً، مقابل 41 في المؤشر السابق. ووضع التقرير دبي ضمن أعلى مدينتين من حيث القدرة التنافسية في التمويل الأخضر على مستوى العالم، إلى جانب مدينة جنيف فقط. ومن حيث العمق النسبي، وضع التقرير دبي في فئة المدن المتخصصة عالمياً، إلى جانب كل من شانغهاي وجنيف فقط.

وأفاد التقرير بأن دبي هي المدينة الوحيدة في المنطقة التي تقدمت في ترتيبها الدولي، بينما تراجعت بقية مراكز التمويل الأخضر الإقليمية. وجاءت أبوظبي في الترتيب الـ 44 عالمياً من حيث العمق بتقدير 364 نقطة، بينما جاءت في الترتيب 53 من حيث جودة التمويل الأخضر. ووضع التقرير أبوظبي بين مراكز التمويل الأخضر ذات المزايا العالمية.