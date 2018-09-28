«أو إم في» تبدأ الإنتاج في حقلي أم اللولو وسطح الرزبوت

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «أو إم في» العالمية لخدمات النفط والغاز المتكاملة أنها بدأت الإنتاج من حقلي أم اللولو وسطح الرزبوت البحريين في أبوظبي.

وقالت الشركة إن الإنتاج المبدئي يبلغ 50 ألف برميل يومياً (نصيب الشركة منها 10 آلاف برميل)، وسوف يرتفع الإنتاج إلى 129 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام، ثم إلى 215 ألف برميل يومياً بحلول عام 2023.

وكانت «أو إم في» التي تمتلك فيها شركة مبادلة للاستثمار حصة 24.9 بالمئة، قد وقّعت في أبريل 2018 اتفاقية تمنحها 20% من امتياز بحري في أبوظبي، تشمل حقلي أم اللولو وسطح الرزبوت، مع تكفّلها بإنشاء البنية التحتية. وتستمر الاتفاقية لمدة 40 عاماً. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات «أو إم في» في هذا الامتياز ما يقرب من ملياري دولار، تنفق منها 150 مليون دولار سنوياً في السنوات الخمس الأولى.