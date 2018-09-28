خطة لدمج 3 بنوك في الشارقة بإجمالي أصول 66.2 ملياراً

المصدر: أبوظبي، دبي - رويترز

أبلغت مصادر مطلعة «رويترز» بأن حكومة الشارقة تدرس اندماجاً بين ثلاثة من بنوك الإمارة قد يفرز بنكاً بأصول تبلغ نحو 66.2 مليار درهم (18 مليار دولار).

وتعزز الصفقة المحتملة بين بنك الشارقة وبنك الاستثمار والبنك العربي المتحد تيار الاندماج الجاري بالفعل في القطاع المصرفي بالإمارات. وتجري ثلاثة بنوك في أبوظبي محادثات اندماج حالياً، في حين شهد العام الماضي اندماج اثنين من أكبر بنوك الإمارة لإقامة بنك أبوظبي الأول.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها لأن الخطة في مراحلها المبكرة وغير علنية بعد، إنه قد يجري دمج بنك الاستثمار والبنك العربي المتحد مع بنك الشارقة المملوك بحصة أغلبية لحكومة الإمارة التي تقود العملية. وأحجم بنكا الاستثمار والعربي المتحد عن التعليق، في حين لم يرد بنك الشارقة على طلب للتعقيب.