«مبادلة» تخطط لصفقة سندات قريباً

المصدر: لندن، دبي - رويترز

قالت مصادر مطلعة إن صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي يعكف على صفقة سندات قد يُعلن عنها الأسبوع المقبل. وأشارت تلك المصادر إلى أن مجموعة مبادلة، التي تملك حصصاً في جنرال إلكتريك وشركة الاستثمار المباشر مجموعة كارلايل، تعمل مع عدد من البنوك بما في ذلك بنك أوف أميركا ميريل لينش على الصفقة المزمعة.

وأبلغ متحدث باسم مبادلة «رويترز»: «ندرس سبلاً شتى لتحسين وتبسيط هيكلنا التنظيمي والرأسمالي». ولم يرد بنك أوف أميركا حتى الآن على طلب للتعقيب. وذكر مصدر مطلع على الأمر أن الصفقة ستنطوي على إعادة تنظيم للديون القائمة لـ«مبادلة» دون أن يفصح عن المزيد.