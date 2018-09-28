«أرادَ» تطلق منازل «سراب» خلال معرض سيتي سكيب العالميّ في دبي

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة أرادَ عن إطلاق تجمّع سكني جديد من المنازل الفاخرة المجهزة بحدائق خاصة ضمن مشروع «الجادة» السكني المتكامل في قلب الشارقة.

وتمتاز منازل «سراب» بتصميمها الفريد، من حيث عناصر الخصوصية والهدوء وعلى مقربة من المركز الرئيسي النابض بالحيوية والنشاط، ضمن أكبر وجهة متعددة الاستعمالات في الإمارة، حيث تضم 109 منازل متلاصقة وفلل شبه مستقلّة، سيتم عرضها للبيع خلال فعاليات معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالميّ للعقارات في دبي.

كما كشفت أرادَ النقاب عن التطوّرات الجديدة في هويتها التجارية، التي عززت فيها تركيزها على بناء الشراكات المثمرة على المدى الطويل، إضافة إلى تنمية المجتمعات المستدامة، وإيجاد القيمة المضافة لعملائها عبر رفدهم بمزيج من الخدمات الاستثنائية، وكان آخرها تقنيات المنزل الذكيّ من أرادَ كما تمّ الإعلان عنها قريباً.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: «يمثّل مجتمع «سراب» إضافة استثنائية إلى باقة المنازل المميّزة التي نطرحها في الجادة، التي تعدّ بدورها أحدث وجهة عصرية نابضة في قلب الشارقة، ولا شك في أن الحدائق المنزلية التي تحتضنها تلك الوحدات السكنية الحديثة تضفي رونقاً خاصاً على حياة العائلات وتمنحها مزيجاً متناغماً من الخصوصية والترابط مع مجتمعها المحيط في آن».

واستطرد رئيس مجلس إدارة أرادَ قائلاً: «إنّنا فخورون بسعينا نحو إحداث تغيير جذري على المفاهيم السائدة في أماكن عيشنا وعملنا، حيث نحرص على إيجاد مجتمعات مترابطة من خلال تقوية أواصر شراكتنا مع عملائنا من الأفراد والشركات ومنحهم مزيداً من الخدمات والقيمة المضافة».