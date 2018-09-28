تقدير عالمي لفلاي دبي في جوائز الرؤساء التنفيذيين وأبيكس

المصدر: دبي - البيان

حظيت فلاي دبي وخلال الأسبوع الماضي بتقدير عالمي، من خلال فوزها بجوائز عالمية أبرزها فوز الرئيس التنفيذي للشركة غيث الغيث بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في قطاع الطيران ضمن جوائز الشرق الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط.

ويتم اختيار الفائز بهذه الجائزة التي أطلقت عام 2006 من قبل لجنة محررين وتمنح لأفضل رئيس تنفيذي في مجال الابتكار في الشرق الأوسط.

كما فازت فلاي دبي خلال الأسبوع بجائزة أفضل ابتكار في المقصورة وأفضل ابتكار لراحة المسافرين ضمن جوائز أبيكس، التي أقيمت في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية.

قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي تعليقا على الإنجازات: «نشعر بالسعادة كوننا فريق فلاي دبي للفوز بهذه الجوائز والتي تبرز حجم العمل والجهود المتواصلة المتعلقة بالابتكار والعمل نحو تحسين تجربة المسافرين. منذ انطلاق عملياتنا في عام 2009 ونحن مستمرون في فتح المزيد من خيارات السفر أمام ركابنا».