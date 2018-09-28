«مجموعة بوسطن» تنقل مكتبها إلى «ون سنترال»

المصدر: دبي - البيان

رحّب مركز دبي التجاري العالمي بمجموعة بوسطن الاستشارية، التي قامت بنقل مكتبها في دبي إلى «ون سنترال»، المشروع متعدد الاستخدامات، الذي يقع ضمن سلطة المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي.

وستواصل شركة الاستشارات الاستراتيجية العالمية من هذا الموقع الجديد، خدمة قاعدتها المتنامية من عملائها الإقليميين من القطاعين العام والخاص.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «يسرّ سلطة مركز دبي التجاري العالمي، أن ترحّب بمجموعة بوسطن الاستشارية في مشروع ون سنترال».

وأضاف: «إننا من خلال استقطاب إحدى أبرز شركات الاستشارات العالمية في مجال استراتيجيات الأعمال لتأسيس مكتبها في دبي في ون سنترال، نلقي الضوء على نجاح مشروع ون سنترال بشكل خاص ودبي بشكل عام كوجهة جاذبة للشركات والمؤسسات التجارية الدولية، وكمنصة يُمكّن الشركات توسيع عملياتها وتنمية أعمالها». واستطرد يقول: «من خلال بيئة المناطق الحرة الخاصة بنا، التي تكتمل بشكل فريد بمرافق مشروع ون سنترال، فإن مركز دبي التجاري العالمي يُعدّ وجهة فريدة تعزّز مكانة دبي العالمية مركزاً للأعمال التجارية».

يشغل مكتب مجموعة بوسطن الاستشارية الجديد الذي تبلغ مساحته 66 ألف قدم مربعة، الطابقين السادس والسابع من مبنى المكاتب 3 في ون سنترال، والمكتب المصمم حديثاً يتصل بمساحة خارجية خضراء على السطح العلوي، تطّل على برج خليفة، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل.

من جهته، قال يورج هيلدبراندت، الشريك الإداري في مجموعة بوسطن الاستشارية في الشرق الأوسط: «مع هذا المقر الجديد، أصبحنا في قلب منطقة الأعمال في دبي، وتحظى هذه الخطوة بأهمية استراتيجية سوف تمكننا من تحقيق النمو والتطوّر في المستقبل ضمن مرافق عالمية المستوى».

تم تصميم المساحة المكتبية الجديدة لمجموعة بوسطن الاستشارية لتعزيز روح التكامل والتعاون بين جميع الموظفين، كما جاءت استجابة لأفكارهم ومتطلّباتهم في تصميم بيئة عمل مفتوحة تحفّز على الإبداع بين موظفينا وعملائنا. وتساعد المزايا العديدة في المكتب الجديد على تعزيز التفكير الإيجابي وتطوير الاستراتيجيات المبتكرة، وتشجيع الترابط وتوفير تكنولوجيا ذكية ومتطورة وسهلة الاستخدام. ويقع «ون سنترال» في قلب منطقة الأعمال في دبي بالمنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ويقدّم تراخيص للشركات المحلية والخارجية.