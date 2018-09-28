موانئ أبوظبي تستعرض خدماتها بمنتدى فياتا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

سلطت موانئ أبوظبي الضوء على أبرز الحلول والخدمات اللوجستية المبتكرة التي تتيحها للشركات والمستثمرين في مدينة خليفة الصناعية ومنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، وذلك خلال مشاركتهما في منتدى فياتا العالمي الذي أقيم في الهند خلال الفترة ما بين 26 و29 سبتمبر الجاري. وشاركت موانئ أبوظبي بصفة الراعي الذهبي لهذا الحدث العالمي الذي يستقطب العديد من المعنيين بقطاع الخدمات اللوجستية من مختلف أنحاء العالم.

ومن بين الحلول المبتكرة والمخصصة للعملاء التي تعرضها موانئ أبوظبي خلال المنتدى مدينة خليفة الصناعية للوجستيات التي تقدم المستودعات الجاهزة ووحدات الصناعات الخفيفة للشركات.

وأشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، بالعلاقات التجارية والاقتصادية المميزة التي تربط دولة الإمارات بالعديد من دول العالم، مؤكداً ثمة الكثير من الفرص المتاحة للشركات العالمية لتوسيع حضورها بدولة الإمارات. وقال: «تحرص موانئ أبوظبي على تقديم الدعم المميز وإطلاق الحلول والخدمات المبتكرة لتمكين الشركات من إنشاء مقرات لها والوصول إلى أسواق المنطقة والعالم بكفاءة عالية».

ومن جانبه، قال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية الذي يشارك في الجلسة النقاشية حول أفريقيا والشرق الأوسط خلال المؤتمر، «يسعدنا المشاركة في منتدى فياتا العالمي ومن خلال اللقاء بقاعدة واسعة من الشركات والمستثمرين خلال هذا المنتدى العالمي، فإننا نستمع إلى آرائهم وأفكارهم ونعمل لدراسة إمكانية تلبيتها مستقبلاً».