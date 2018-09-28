«الاتحاد لخدمات الطاقة» تعزز الوعي حول أهمية كفاءة الطاقة

المصدر: دبي - البيان

نظمت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، أمس، ندوة تحت عنوان «برنامج دبي لإعادة تأهيل المباني وتوعية مطوري العقارات»، بهدف تعزيز الوعي حول أهمية كفاءة الطاقة وزيادة مستويات تبني المبادرات ذات الصلة ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تعيق تبني مشاريع إعادة تأهيل المباني على نطاق واسع، بما في ذلك التمويل، وذلك في إطار مساهمتها في الجهود الجماعية الرامية إلى جعل البيئة المبنية في دبي مثالاً يحتذى في كفاءة الطاقة على مستوى المنطقة والعالم.

ونجحت الندوة في مساعدة الحضور على اكتساب فهم أفضل حول عملية إعادة تأهيل المباني كأداة لتحقيق كفاءة الطاقة، أما فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالتمويل، فقد تم مناقشة حلول التمويل السهلة لمشاريع الطاقة الشمسية وإعادة تأهيل أنظمة الإنارة والطاقة والمتاحة أمام المطورين العقاريين.

وفورات

وأكد علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لخدمات الطاقة»، أنه تم تحقيق حوالي 8% من وفورات استهلاك الطاقة الكهربائية وما يزيد على 4% من وفورات استهلاك المياه في العام الماضي، بالمقارنة بمستويات الاستهلاك العادية، أي توفير ما يصل إلى 3.3 تيرا واط ساعي من الكهرباء وما يصل إلى 4.9 ملايين جالون من المياه المحلاة في العام. كما قدم ممثلو عملاء شركة «الاتحاد إسكو» دراسات حالة ناجحة حول إعادة تأهيل المباني التي تم تنفيذها من قبل الشركة في مرافقهم.