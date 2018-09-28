الاتحاد للطيران الهندسية تستضيف السفير الهندي

المصدر: أبوظبي - البيان

رحبت الاتحاد للطيران الهندسية، أكبر مزود لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات التجارية في الشرق الأوسط، بزيارة نافديب سوري، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، والمستشار م. رجامرجان، في السفارة الهندية في الإمارات، إلى منشآتها في أبوظبي.

وكان في استقبال السفير، عبد الخالق سعيد، الرئيس التنفيذي وعدد من كبار التنفيذيين في الاتحاد للطيران الهندسية، حيث جرى تقديم عرض تقديمي عن القدرات التي تمتلكها الشركة والإنجازات التي حققتها. وحظي الوفد بجولة شاملة على مرافق الاتحاد للطيران الهندسية المتطورة، التي تقع بمحاذاة مطار أبوظبي الدولي.

وشملت الجولة زيارة لحظائر الطائرات المتواجدة في المنشأة التي تغطي مساحة 42 ألف متر مربع تقريباً، شاملة 10 آلاف متر مربع مخصصة لمرافق طلاء الطائرات، وقد تمكنت الشركة من إتمام مشاريع صيانة ناجحة لشركات طيران رائدة حول العالم.