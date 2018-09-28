4.3 مليارات درهم تصرفات العقارات بدبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اكثر من 4.3 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي، وكانت أبرزها رهون بقيمة 3 مليارات درهم من خلال 284 إجراء.

حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 618 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 106 مبايعات للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و 512 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 600 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 63.2 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3 مليارات درهم منها 122 رهونات أراض بقيمة 2.5 مليار درهم و 162 رهونات فلل وشقق بقيمة 500 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 734 مليون درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 631 مليون درهم.

تصرفات أمس

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك في دبي اكثر من 957 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 112 مبايعة بقيمة 276 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 169 مليون درهم و91 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 107 ملايين درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في الراشدية بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 1 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 681 مليون درهم منها 31 رهونات أراض بقيمة 437 مليون درهم و51 رهونات فلل وشقق بقيمة 244 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 176 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 140 مليون درهم.

مبايعات الشقق

فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها61 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم.