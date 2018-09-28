«ديفمارك» مستشار خدمات استراتيجية لمشروع «أبراج سباركل»

المصدر: دبي - البيان

تشارك شركة «ديفمارك» في إطلاق مشروع «أبراج سباركل» خلال فعاليات معرض «سيتي سكيب» العالمي، المزمع إقامته في 2 أكتوبر المقبل، مستشاراً للخدمات الاستراتيجية للمشروع المزمع إقامته على الواجهة البحرية لمرسى دبي.

فمن خلال تركيزها على الاستراتيجية الناجحة في إطلاق المشاريع، والمفاهيم الشاملة في مجال المبيعات والتسويق والتسليم، تحتل «ديفمارك» موقعها بجدارة، بصفتها شركة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما تمتلكه من خبرات مديدة. كما تهدف إلى إطلاق ثورة في أساليب خطط واستراتيجيات التطوير العقاري وقطاع العقارات، على امتداد المنطقة.

وقال شون ماكولي، الرئيس التنفيذي في الشركة: «قمنا بتأسيس «ديفمارك» من أجل ابتكار مرجعية قادرة على تلبية متطلبات سلسلة عملاقة من العملاء القيّمين، بدءاً من رسم التصوّر الأولي للمشروع، وصولاً إلى مرحلة البيع النهائية له، ونوفر خلالها حلولاً ذكية واستراتيجية، تدعمها خبرات عميقة، لضمان تحقيق النتائج المرجوة، لاحظنا منذ فترة طويلة وجود هوة في السوق.

ومع أكثر من 40 سنة من الخبرة المميزة في قطاع العقارات، شعرنا أنه يمكننا معاً بناء مرجع يكون علامة فارقة بالفعل، بما يفيد أداء عملائنا ويوسع آفاق الفرص المتاحة لهم. ولطالما أخبرنا عملاؤنا عن الحاجة إلى أداء مختلف ومقاربة مغايرة، لذلك قررنا أن يشهد العام 2018 ولادة شركة تحقق هذه القفزة النوعية المطلوبة».