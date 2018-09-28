«غرفة» رأس الخيمة تبحث سبل تعزيز التعاون مع إندونيسيا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة سبل التعاون مع وفد رسمي من قنصلية الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة، بهدف تعزيز الاستثمار، وبناء الشراكات بين الطرفين لتعزيز بيئة الأعمال في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث محمد علي الشرهان، عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، ورضوان حسن، القنصل العام للجمهورية الإندونيسية لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وذلك بحضور عارفة الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، ومحمد حسن السبب، مدير عام الغرفة، إضافة إلى عدد من مسؤولي القنصلية الإندونيسية.

من جانبه أشاد القنصل العام لإندونيسيا، بمستوى العلاقات بين البلدين، ما يُشجع على تعزيز المصالح المتبادلة بينهما، مؤكداً حرص إندونيسيا على تعزيز آفاق التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري مع رأس الخيمة وتطويرها نحو آفاق أوسع من خلال توفير الفرص الاستثمارية والتسهيلات المتاحة للجانبين، التي تدعو إلى بذل مزيد من الجهد والعمل المشترك لزيادة مشاريع التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الطرفين على العلاقات الاقتصادية والتاريخية والأخوية والثقافية بين الإمارات وإندونيسيا، مشيرين إلى حرصهما على مواصلة التعاون لتعزيز الروابط بينهما، وبناء أفضل العلاقات لمسيرة التنمية في البلدين، كما تلقت غرفة رأس الخيمة دعوة رسمية من الوفد للمشاركة في معرض «إكسبو إندونيسيا التجاري»، والذي يقام في مدينة تانجيرانغ خلال الفترة 24-28 أكتوبر المقبل.