غرفة الفجيرة تنظم دورة حول الإدارة المالية للمشاريع الصغيرة الثلاثاء المقبل

المصدر: الفجيرة - البيان

تنظم غرفة الفجيرة دورة تدريبية بعنوان (الإدارة المالية للمشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة وأكاديمية دبي لريادة الأعمال الثلاثاء 2 أكتوبر ويتحدث في الدورة التدريبية المستشار هزاع إبراهيم المنصوري المدرب في ريادة الأعمال ضمن أهداف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة.

وأوضح سلطان جميع عبيد، نائب مدير عام الغرفة، أن الدورة تأتي في إطار ما توليه الغرفة من اهتمام بقطاع المشاريع الصغيرة لدوره الحيوي في تعزيز مسيرة النمو موضحاً أن المشاريع الصغيرة ستسهم بدور فاعل في دعم التنمية في مرحلة ما بعد النفط. وسيتناول هزاع المنصوري أهم الأدوات المالية المستخدمة في إدارة المشروع بالإضافة إلى رفع الوعي لدى الحضور في كيفية استخدام هذه الأدوات المالية والتعامل مع البنوك.