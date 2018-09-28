«إينوك» تدخل سوق تموين وقود الطائرات في مصر

المصدر: القاهرة - البيان

أعلنت وزارة البترول المصرية، أمس، أن الهيئة العامة للبترول وقّعت اتفاقاً تجارياً مع شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» سيسمح للشركة بتقديم خدمات تموين وقود الطائرات في مصر.

وأكدت الوزارة في بيان أن الاتفاق سيساعد على جذب عملاء طيران جدد لمطار القاهرة الدولي، ما سيكون له مردود إيجابي في زيادة مبيعات قطاع البترول من وقود تموين الطائرات وزيادة الحصيلة الدولارية وجذب استثمارات إضافية ودراسة المشاركة في المشروعات المستقبلية المرتبطة بهذا النشاط. ولدى «إينوك» اتفاقات لتزويد وقود الطائرات في نحو 150 مطاراً في أنحاء العالم وفقاً للبيان.

وقالت الوزارة: إن الاتفاق يأتي في إطار دعم أواصر التعاون الوثيقة بين مصر والإمارات في نشاط حيوي وقيام شراكة استراتيجية في مجال تسويق وقود الطائرات التي تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية في البلدين بتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والإمكانات والتكنولوجيات المتوفرة للجانبين وتوظيفها لتحقيق المنافع المتبادلة