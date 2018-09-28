الأسهم تربح 14 ملياراً بدعم الأجانب والمؤسسات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 14 مليار درهم في تداولات الأسبوع الماضي وسط عمليات شراء قوية للأجانب والمؤسسات تركزت على أسهم البنوك والعقار وسط حالة من التفاؤل مع قرب انطلاق مارثون نتائج الشركات الربع سنوية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 2.22% أو ما يعادل 61.38 نقطة ليغلق مستقراً عند 2825.76 نقطة مستفيداً من النشاط القوي على أسهم شركات البنوك والعقار، فيما ربح سوق أبوظبي نحو 64.5 نقطة أو ما نسبته 1.32% ليصل إلى 4947.92 نقطة بدعم ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة.

وعمد المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 232 مليون درهم، منها 97.78 مليوناً في دبي، و134 مليوناً في أبوظبي، فيما وصل صافي استثمار المؤسسات والمحافظ لنحو 185 مليوناً منها 98.3 مليوناً في أبوظبي و86.4 مليوناً في دبي.

وارتفعت السيولة الأسبوعية في السوقين إلى 1.62 مليار درهم، موزعة بواقع 959.35 مليوناً في دبي، و661.24 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 1.01 مليار سهم منها 758.5 مليوناً في دبي، و252.5 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 15.14 ألف صفقة.

وصعد سهم «الإمارات دبي الوطني» 6.74%، و«إعمار العقارية» 3.3% و«أرابتك» 1.58% و«دبي للاستثمار» 0.54% و«دبي الإسلامي» 0.28%، وارتفع «اتصالات» 4.9% و«أبوظبي التجاري» 3.5% و«الدار العقارية» 2.8%.

وقال إياد البريقي مدير عام الأنصاري للخدمات المالية، حققت الأسواق أداءً قوياً في تداولات الأسبوع الماضي بعدما غلب طابع الشراء الأجنبي على التداولات وهو ما خفف من ضغوط البيع العشوائية، فيما لا تزال السيولة تتداول عند مستويات خجولة مع ترقب المستثمرين لما ستسفر عنه نتائج الربع الثالث.

وأضاف البريقي لــ «البيان الاقتصادي»، إن سوق دبي نجح في الإغلاق أعلى حاجز 2800 نقطة بدعم رئيسي من قطاع البنوك خصوصاً في جلسة أمس التي شهدت نشاطاً ملحوظاً بعد رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

ويرى البريقي أن النشاط الذي شهدته الأسواق بنهاية الأسبوع الماضي إلى جانب جميع العوامل الاقتصادية الإيجابية تبشر بتحسن السيولة في الأسابيع المقبلة وخروج الأسواق من منزلق الهبوط والعودة للمسار الصاعد خصوصاً مع قرب انطلاق مارثون النتائج الفصلية.