12 فلساً زيادة بأسعار الديزل.. وارتفاع طفيف للبنزين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تشهد أسعار الغازولين (البنزين) في الدولة ارتفاعاً بواقع فلس إلى فلسين خلال أكتوبر المقبل، بينما سترتفع أسعار الديزل بواقع 12 فلساً، وفق الأسعار التي أعلنتها أمس شركات توزيع الوقود بالدولة.

ووفقاً للتسعيرة الجديدة، التي يبدأ تطبيقها اعتباراً من الاثنين المقبل في جميع محطات التوزيع بالدولة متضمنة ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%، يصل سعر لتر البنزين 98 (سوبر) إلى 2.61 درهم بزيادة بنسبة 0.77% مقابل 2.59 درهم في سبتمبر الجاري. ويرتفع لتر البنزين 95 (خصوصي) إلى 2.5 درهم، بنسبة 0.81% مقابل 2.48 في سبتمبر الجاري، وسيصل سعر لتر البنزين 91 (بلس) إلى 2.41 درهم، بارتفاع بنسبة 0.42% مقابل 2.4 درهم في سبتمبر الجاري.

بينما سيرتفع سعر لتر الديزل خلال أكتوبر إلى 2.76 درهم بارتفاع 12 فلساً أو ما نسبته 4.55% مقابل 2.64 درهم في سبتمبر الجاري، بينما تراوح سعره قبل التحرير بين 2.35 إلى 3.42 دراهم لكل لتر. ويجري تحديد الأسعار الجديدة وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للبنزين والديزل، مع إضافة التكلفة التشغيلية لشركات التوزيع، وكذلك قيمة الضريبة المضافة البالغة 5% علماً بأن الاختلاف في أسعار المشتقات يتماشى مع حركة النفط الخام في الأسواق العالمية.

وستجتمع لجنة متابعة أسعار الوقود، التي تضم وزارات الطاقة والاقتصاد والمالية وشركات التوزيع، ويرأسها الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة، للمرة الـ 39 الشهر المقبل، لتحديد أسعار مشتقات الوقود التي ستطبق في شهر نوفمبر 2018.

وتعلن شركات التوزيع في الدولة أسعار الوقود، بعدما رأت لجنة متابعة أسعار الوقود إعطاء الفرصة للشركات لإعلان تسعيرة الوقود عقب إقرارها ونشرها دون التقيد بنشرها أولاً على موقع الوزارة بدءاً من شهر فبراير الماضي، بما يتيح تفعيل دور الشركات.