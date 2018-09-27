«المركزي» يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2018

المصدر: دبي - رامي سميح

أعلن مصرف الإمارات المركزي رفع أسعار الفائدة المطبَّقة على شهادات الإيداع التي يصدرها اعتباراً من اليوم تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ25 نقطة أساس في اجتماعه أمس.

وهذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها خلال العام الجاري 2018، بعد زيادتها في يونيو ومارس الماضيين.

وقال المركزي، في بيان مساء أمس، إنه قرر رفع سعر إعادة الشراء «الريبو» الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بــ25 نقطة أساس.

سياسة نقدية

وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.

خطوات عربية

وفى خطوة مماثلة، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 250 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس، فيما قال البنك المركزي الكويتي إنه قرر إبقاء سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ ثلاثة في المئة دون تغيير.

يأتي ذلك في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أمس، أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 2 و2.25% كما كان متوقعاً، وأبقى على توقعاته للسياسة النقدية في السنوات المقبلة دون تغيير إلى حد كبير، في ظل نمو مطرد في الاقتصاد وقوة سوق العمل.