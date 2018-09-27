مذكرة تفاهم لدعم المشاركة الإيطالية في إكسبو

المصدر: روما - وام

شارك صقر ناصر الريسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، في حفل توقيع مذكرة التفاهم بين اتحاد الصناعيين الإيطاليين والجناح الإيطالي في إكسبو دبي 2020.

جاء ذلك بهدف دعم مشاركة المنتجين الإيطاليين والترويج للصناعات الإيطالية خلال معرض إكسبو دبي عن طريق فعاليات إعلامية على المستوى الوطني والدولي لترويج المشاركة الإيطالية في إكسبو دبي، والعمل مع الشركات الإيطالية لتحديد مشاريع ونشاطات متصلة باستراتيجية المشاركة الإيطالية.

وعبّر السفير الريسي عن اهتمام الإمارات بمشاركة إيطاليا كونها ثاني بلد صناعي في الاتحاد الأوروبي، وكون سوق الإمارات أهم سوق عربي بالنسبة لإيطاليا. وأكد للمسؤولين الإيطاليين استعداد سفارة الدولة في روما ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لمساعدة ودعم الشركات الإيطالية لتسهيل استثماراتها المباشرة في الإمارات.