مصرف أبوظبي الإسلامي يدرج صكوكاً في بورصة دبلن

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أدرج مصرف أبوظبي الإسلامي صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار في بورصة دبلن، حسب بيان على موقع البورصة الأيرلندية أمس.

وأصدر المصرف هذه الصكوك عن طريق شركة مصرف أبوظبي الإسلامي كابيتال إنفستمنت التابعة له، من أجل دعم الشق الثاني من رأس مال المصرف.

وتأسس مصرف أبوظبي الإسلامي عام 1997، وهو من البنوك الرائدة في الإمارات، وتبلغ قيمة أصوله 122 مليار درهم، وهو يقوم بعمليات التجزئة وتمويل وإقراض الشركات والأفراد وإدارة الثروات والأصول. ويصل عدد عملاء المصرف المدرج في بورصة أبوظبي، إلى نحو مليون عميل، ويمتلك ثالث أكبر شبكة في الإمارات، وله 80 فرعاً وأكثر من 700 ماكينة صرف آلي، حسب بيان بورصة دبلن.