دائرة الطاقة في أبوظبي تنضم لرعاة مؤتمر الطاقة العالمي

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين عن انضمام دائرة الطاقة في أبوظبي إلى قائمة رعاة استضافة المؤتمر، والذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

قال الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين: يؤكد انضمام دائرة الطاقة في أبوظبي إلى رعاة استضافة المؤتمر تضافر جهود الجهات الوطنية الفاعلة في مجال الطاقة في دعم هذا الحدث الهام، وبما يتماشى مع أهدافه الرامية إلى خلق منصة دائمة للتأثير.

وقال محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: فخورون بالدور الذي نلعبه في وضع السياسات من خلال شراكاتنا مع جهات محلية وإقليمية وعالمية في مجالات الطاقة الحيوية، لضمان تحقيق هدفنا ببناء مستقبل آمن ومزدهر لإمارة أبوظبي والدولة.

كما يسعدنا أن نكون جزءاً من مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، حيث نسعى من خلال حضورنا لمشاركة خبراتنا في مجال تطوير الاستراتيجيات الفعالة للطاقة ضمن قطاع الطاقة الإقليمي.