محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزز التعاون مع الهند

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي مذكرة توجيهية مع «نيشيث ديساي أسوشيتس»، إحدى شركات المحاماة الرائدة على مستوى الهند، وذلك بهدف تعزيز موثوقية العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات والهند، وتشمل المذكرة إنفاذ الأحكام المدنية والتجارية من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم الهند.

وتم توقيع المذكرة التوجيهية في الهند عقب زيارة قام بها وفد من محاكم مركز دبي المالي العالمي للقاء القاضي مانموهان، قاضي المحكمة العليا في دلهي، وجوراف باتشناندا، كبير المحامين في نقابة المحامين الهندية وعضو دوائر محكمة «فاونتن».

وفي ضوء خبرتها التي تزيد على 10 سنوات في مجال حل المنازعات المعقدة والعابرة للحدود كنظام قضائي تجاري دولي ناطق باللغة الإنجليزية ويطبق القانون العام، فإن محاكم مركز دبي المالي العالمي مؤهلة تماماً لتقديم توجيه شامل للأطراف التي تسعى إلى الاعتراف وتنفيذ الأحكام المدنية والتجارية في الهند ومركز دبي المالي العالمي.

وقال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «لقد أدرك عدد متزايد من الاقتصادات الناشئة أن الاستثمار في المحاكم الفاعلة والمتصلة عالمياً هو أمر بالغ الأهمية للمنافسة على الساحة التجارية والاستثمارية عالمياً- والهند ليست باستثناء للقاعدة. ولا شك في أن توقيع هذه المذكرة التوجيهية مع إحدى أبرز شركات المحاماة في الهند سيعزز من ملامح الأمن التجاري بين السوقين، ويوفر التوجيه اللازم بخصوص الأحكام المدنية والتجارية في كل من الهند ودبي».

من جانبه قال معظّم خان، رئيس قسم الممارسات القضائية العالمية في شركة «نيشيث ديساي أسوشيتس»: «مع دخول العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات والهند مرحلة جديدة، باتت إدارة وحل المنازعات بشكل فعال أمراً لا بد منه لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بين البلدين».