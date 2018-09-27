«تراخيص» تكرم 38 شركة لالتزامها بالمعايير الخضراء

المصدر: Ⅶدبي- البيان

كرمت دائرة التخطيط والتطوير -تراخيص- الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، 38 شركة تعمل ضمن قطاع التطوير العقاري، وذلك لالتزامها بتطبيق معايير المباني الخضراء في مشاريعها دعماً وتشجيعاً لاستدامة الاقتصاد الأخضر. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في الفندق العائم كوين إليزابيث (2) بميناء راشد، حيث وزع المهندس عبد الله محمد بالهول مدير إدارة الهندسة المدنية في الدائرة شهادات الاعتماد والتقدير والدروع على المطورين واستشاريي المباني الخضراء المكرمين.

وقال المهندس عبدالله محمد بالهول أن برنامج الاعتماد تطور بشكل كبير ليمثل منصة متكاملة، حيث أصبح 100% من عملاء تراخيص ملتزمين ببرنامج المباني الخضراء.