المصدر: دبي- البيان

رحبت بورصة «ناسداك دبي» بـ 4 إدراجات من «موانئ دبي العالمية» التي تضم صكوكاً بمليار دولار و3 سندات تقليدية بقيمة مليار دولار و750 مليون يورو و350 مليون إسترليني على الترتيب. وتبلغ قيمة الإدراجات الأربعة نحو 3.3 مليارات دولار، وهو ما يرفع القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك والسندات الحالية من قبل «موانئ دبي العالمية» في ناسداك دبي في المنطقة إلى 6.75 مليارات دولار، ما يجعل الشركة أكبر جهة إصدار للصكوك والسندات من حيث القيمة في ناسداك دبي. وتؤكد أحدث الإدراجات في موانئ دبي العالمية على دور دبي كأكبر مركز عالمي لإدراجات الصكوك من حيث القيمة، حيث يبلغ مجموعها الحالي 58.85 مليار دولار.