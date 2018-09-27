مؤتمر «تبريد المناطق 2018» بدبي يركز على الطاقة الفعالة للمدن الذكية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

كشفت الجمعية الدولية لتبريد المناطق عن أجندة مؤتمر «تبريد المناطق 2018» تحت شعار «الطاقة الفعالة للمدن الذكية» الذي تستضيفه مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» للمرة الثالثة في دبي، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر في فندق أتلانتس دبي.

ويتوقع أن يشارك في الحدث العالمي عدد كبير من المسؤولين وصناع القرار من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث المستجدات في المسيرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحلول المبتكرة في صناعة تبريد المناطق. وتتلخص أهداف استضافة هذا المؤتمر في أهمية نقل المعرفة ونشر الوعي حول دور صناعة تبريد المناطق في التنمية المستدامة ودفع عجلة التطور في المدن والارتقاء بمنظومة التبريد. وتعد صناعة تبريد المناطق من الصناعات القائمة منذ أكثر من 100 عام في الولايات المتحدة، وبدورها تسعى إمباور لأن تكون السباقة في نقل تكنولوجيا وتقنيات هذه الصناعة إلى جميع أنحاء العالم.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: تعكس المشاركة العالمية بالمؤتمر أهمية إمارة دبي في تنظيم الفعاليات العالمية ودورها في دعم عجلة الاستدامة في المنطقة والعالم، حيث يستضيف المؤتمر نخبة من الخبراء المحليين والعالميين من أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، في صورة تعكس أهمية أنظمة تبريد المناطق في العالم ودورها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن المؤتمر يسلط الضوء على أنظمة تبريد المناطق ودورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وستتضمن أجندة المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة تتناول عدداً من الموضوعات، منها؛ تمويل مؤسسات تبريد المناطق، وآلية التميز التشغيلي والعملي لأنظمة تبريد المناطق وفقاً لأفضل الممارسات والاستراتيجيات العالمية، حيث تهدف الجلسات إلى إيجاد حلول لمكافحة ظاهرة التغير المناخي، منها القيمة المضافة لاستخدام تبريد المناطق، والفرص الاستثمارية لتوسعة انتشار تبريد المناطق في العالم، وتحديات المعلومات والتصميم لتحقيق أفضل أداء تشغيلي للمحطات، وأفضل الممارسات لقياس العدادات الذكية، فضلاً عن تسليط الضوء على كفاءة غرف المبدلات الحرارية.

وستعرض شركات عالمية أحدث حلولها في مجال التبريد خلال فعاليات المعرض المصاحب . كما سيتم عقد ورش عمل لتبادل الأفكار حول أفضل النماذج وأنظمة التشغيل للاستفادة من أنظمة تبريد المناطق على أكمل وجه. واستضافت «إمباور» المؤتمر العالمي السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق في العام 2014 و2016.