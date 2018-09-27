خطط لدعم المؤسسات الصغيرة وتشجيعها على التصدير

المصدر: Ⅶ أبوظبي- رامي سميح

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي وكالة ائتمان الصادرات الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية في الدولة، مذكرة تفاهم أمس، مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، العضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتعزيز التجارة والاستثمار من خلال الترويج لأدوات تأمين ائتمان الصادرات والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تعاون

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لــ«الاتحاد لائتمان الصادرات»، إن الاتفاقية الموقعة تعكس التعاون الوثيق مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتشجيعهم على التصدير وتوفير حلول لتلبية احتياجاتهم التمويلية.

وأضاف فالسيوني، إنه طبقاً لمذكرة التفاهم فإن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ستقدم قدرات لإعادة التأمين وحلولاً في مجال ائتمان الصادرات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من أجل تعزيز تنمية الصادرات غير النفطية وتنمية القطاعات الاستراتيجية في الإمارات.

وتابع: كما ستساعد الاتفاقية في تعزيز ودعم برامج التنويع الاقتصادي غير النفطي في الإمارات وكذلك دعم تصدير وإعادة تصدير السلع الإماراتية والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية من خلال توفير مجموعة من منتجات ائتمان الصادرات وتأمين التمويل والاستثمار».

استثمارات

وأشار فالسيوني، رداً على استفسارات الصحفيين خلال الإحاطة الإعلامية أمس، إلى أن الشركة تهدف إلى زيادة الصادرات الإماراتية للخارج وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى داخل الدولة، لذا قامت بالبدء في منح ضمانات للشركات المصدرة بالإمارات ضد المخاطر التجارية والسياسية.

صادرات

ولفت الرئيس التنفيذي لــ«الاتحاد لائتمان الصادرات»، إلى أن الشركة ستركز على دعم الصادرات وإعادة التصدير في ما يتعلق بالسلع والخدمات، فيما ستقدم الشركة ضمانات للبنوك بهدف إتاحة تمويلات للشركات المصدرة بشكل سريع ومبسط، مبيناً أن الضمانات ستوفر الحماية لنسبة تتراوح بين 90% إلى 95% من حجم أعمال الشركة، وبين فالسيوني أن 73% من الصادرات الإماراتية تتجه إلى أسواق آسيا والاقتصادات الناشئة والتي يواجه بعضها بعض المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار العملات.

ضمانات

من جانبه، قال أسامة عبد الرحمن القبيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، العضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن إجمالي الضمانات التي قدمتها المؤسسة منذ تأسيسها عام 1994 وحتى الآن وصلت إلى 50 مليار درهم في 118 دولة.

وأضاف القبيسي، في تصريحات للصحفيين على هامش الإحاطة الإعلامية أمس، أن الضمانات المقدمة موزعة بواقع 40 مليار درهم للتجارة البينية إضافة إلى 10 مليارات درهم موجهة للاستثمارات في قطاعات مختلفة.

أسس خاصة

تهدف المذكرة إلى إرساء الأسس الخاصة بعلاقة وثيقة طويلة الأمد من التعاون في مجال ائتمان الصادرات وتبادل المعلومات ونقل المعرفة بين الطرفين من أجل دعم قطاع التجارة والتصدير في دولة الإمارات، وستسعى كذلك للعمل المشترك لترويج صناعة الحلال على مستوى العالم.